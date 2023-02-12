Оккупанты запускают их, чтобы исследовать работу систем ПВО.

Российские захватнические войска уже несколько дней подряд атакуют территорию Украины иранскими дронами-камикадзе.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. По его словам, прежде всего российские захватчики делают это для того, чтобы выявить украинские системы противовоздушной обороны. Кроме того, дроны-разведчики могут запускать для осмотра мест предыдущих ударов.

Он отметил, что российская армия изменила подход к запуску дронов по Украине - теперь они атакуют не только в ночное время, но и в вечернее. Место запуска осталось прежним - восточное побережье Азовского моря.

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Игнат подчеркнул, что прифронтовая зона всегда рискует страдать от обстрелов, ведь оккупантам выгоднее использовать дроны-камикадзе и РСЗО там, а более дорогие ракеты - в глубине страны.

Спикер ПСУ ВСУ отметил, что назвать эти атаки небольших групп дронов подготовкой к новому обстрелу нельзя.

Россия атакует Украину дронами

Как известно, в последние дни российские захватчики активировали атаки с помощью иранских дронов-камикадзе.

10 февраля они в очередной раз массированно обстреляли Украину, использовав более 106 ракет и 28 беспилотников типа Shahed-136.

Вечером 11 февраля захватчики атаковали дронами Днепропетровскую область, отработала украинская ПВО.

Сегодня сообщалось, что на Днепропетровщину снова атаковали иранскими БПЛА, однако в Воздушных Силах опровергли это. По их данным, оккупанты использовали разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.

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