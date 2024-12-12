Размещение иностранных войск в Украине: Стефанишина рассказала, пойдет ли на это Киев

Стефанишина также высказалась о перспективе членства Украины в НАТО.

На Западе продолжаются обсуждения идеи разместить иностранные войска на территории Украины для обеспечения безопасности в регионе. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина в интервью Politico рассказала, готов ли Киев рассмотреть подобное предложение.

"Украина готова говорить обо всем, что работает", - сказала она журналистам.

Также Стефанишина заявила, что считает позицию Германии касательно перспективы членства Украины в НАТО неправильной.

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"Я не думаю, что есть какое-то оправдание ее позиции. Очень трудно работать со страной, у которой нет никаких оснований для такой негативной позиции", - подчеркнула она.

Министр юстиции добавила, что пока трудно обсуждать возможность вступления Украины в Альянс с администрацией нынешнего президента США Джо Байдена. По ее словам, стоит дождаться прихода к власти Дональда Трампа, после чего построить с ним диалог.

Кроме того, Стефанишина высказалась о некоторых американских и европейских чиновниках, в частности об бывшем председателе Европейской комиссии Жан-Клоде Юнкере, который называл Украину "коррумпированной и нереформируемой страной".

"Ваши взгляды - это 2004 год. Когда Жан-Клод Юнкер был президентом Европейской комиссии, Украина только начинала свои усилия по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства закона. Сейчас это совсем другая страна", - отметила она.

Помимо этого министр юстиции выразила надежду, что председательство Польши в Совете ЕС, которое начнется в январе, сможет ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС по первому "кластеру" вопросов в начале 2025 года.

Размещение иностранных войск в Украине - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить развертывание послевоенных миротворческих сил в Украине. В Politico отметили, что введение иностранных войск может дать гарантию, что российский диктатор Владимир Путин не начнет новую войну в будущем.

Кроме того, президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина готова рассмотреть размещение иностранных войск до вступления в НАТО. Тем не менее он подчеркнул, что Украина должна четко понимать, когда станет членом Альянса.

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