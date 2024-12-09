Но Украина должна четко понимать, когда станет членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве.

Глава государства сказал, что в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом спросил у них, какие Украина будет иметь гарантии безопасности, пока не получит членство в НАТО.

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"И мы говорили о том, что даже если будет такая пауза, пока Украины нет в НАТО, даже если бы у нас было приглашение, а мы не были (членами) в НАТО, и будет такая пауза, что будет в это время? Кто нам гарантирует какую-то безопасность? И скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над предложением Эммануля Макрона. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина должна быть в ЕС и когда Украина будет в НАТО, понимая наше будущее", - подчеркнул Зеленский.

Войска европейских стран в Украине

Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. По его словам, лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО, о котором просит президент Владимир Зеленский.

Как сказал политик, если США выступят против участия Киева в военном альянсе, Европа должна будет принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России, развернув свои войска после завершения боевых действий.

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