Спецназ Британии привели в состояние готовности: эксперт объяснил причину

Это может быть ответом на действия Путина, считает Алексей Гетьман.

Сейчас складывается впечатление, что Соединенные штаты и Россия планируют решать судьбу в том числе и всей Европы, а не только войны в Украине. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ,

"США считают, что могут диктовать свои условия, например, Украине. К сожалению, с этим приходится мириться. Ведь мы по большому счету довольно зависимы от оружия США. Мы на него рассчитывали, под него планировали наши действия. И если оно прекратится - нам будет очень трудно. Мы как-то выкрутимся, но мы видели, как остановили на неделю поставки и нам стало труднее", - сказал Гетьман.

В то же время он добавил, что для Европы ситуация другая, в частности это касается таких крупных стран, как Великобритания, Франция или Германия. По словам эксперта, они "не собираются подхватывать высказывания Путина".

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"Это немного другое дело, они самодостаточные страны. Тем более Франция и Великобритания обладают ядерным оружием. Я думаю, что это самоуверенное заявление Путина о том, что приостановить поставки оружия Украине вызвало решение подготовить спецназ (Британии - УНИАН), чтобы они поняли, где их место и где они находятся", - добавил Гетьман.

Помощь Британии Украине: важные новости

Накануне Великобритания привела свой спецназ в состояние повышенной готовности. Отмечается, что причиной этому стала возможная их отправка в качестве миротворцев в Украину.

Журналисты The Times ранее сообщали, что Великобритания готова направить своих миротворцев в Украину. Но только при условии, что США предоставят гарантии безопасности для Украины.

Между тем Bloomberg отмечает, что Великобритания и Европейский союз работают над тем, чтобы нарастить поставки помощи Украине на фоне возможного перемирия. Также они переживают, что Россия может использовать перемирие для перевооружения и затем новыми силами атаковать Украину.

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