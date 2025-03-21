На сегодня уже есть четкий список стран, готовых прислать свои контингенты в Украину, говорят в МИД.

Уже составлен список стран, готовых отправить миротворцев в Украину, но запуск этой миссии зависит от прогресса в мирных переговорах. Об этом сегодняя на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По его словам, встречу по этой теме уже проводят главы Генеральных штабов заинтересованных стран. В частности, они обсуждают "конкретные количества, локации, модальности и различные другие моменты".

"Мы понимаем, что для того, чтобы это произошло, нужно продвижение мирного процесса", - добавил Тихий.

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Перспектива появления миротворцев в Украине

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе спикер британского правительства заявил, что "многие" страны готовы отправить своих миротворцев в Украину. В целом "коалиция желающих" насчитывает более 30 государств, но большинство из них готовы помогать иными способами, т.е. без отправки своих солдат в Украину.

В частности о своей готовности отправить войска заявлял Лондон. Однако, как уточнили британские министры, их солдаты ступят на украинскую землю лишь в том случае, если Британия получит дополнительные гарантии от США. А без таких гарантий британцы отправлять солдат не будут.

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