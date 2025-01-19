По словам Тимочко, после ударов ВСУ по нефтяному комбинату и складу боеприпасов РФ не может на полную мощность использовать ракетные удары.

В понедельник, 20 января, в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа существуют риски массированного ракетного удара России по Украине, но они являются небольшими. Об этом в эфире Громадського радио сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

Он пояснил, что после ударов ВСУ по нефтяному комбинату в Энгельсе, который изготавливал топливо для бомбардировщиков Ту-160 и склада боеприпасов на аэродроме "Энгельс-2" оккупанты не могут на полную мощность использовать ракетные удары.

По мнению Тимочко, самым эффективным способом противодействия обстрелам РФ станут удары по ее нефтеперерабатывающим станциям и арсеналам, в частности в районе Каспийского моря, откуда враг осуществляет запуски ракет, используя базы для стратегических бомбардировщиков и корабли, которые являются носителями ракет.

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"Как бы там россияне не хотели под Трамповскую инаугурацию нанести массированные удары относительно их возможностей, они все равно не смогут увеличить их количество. Мы переживали удары в 100 и более ракет. Не думаю, что что-то особенное они сейчас смогут обнаружить. Хотя риски есть", - считает военный.

В то же время он призвал украинцев соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог:

"Гражданские должны быть готовы. Если есть тревога, не пренебрегать ею, а прятаться. Потому что не знаем, куда враг нацелится, на какой гражданский объект. Это большая угроза".

Тимочко не согласился с мнением, что россияне попытаются "приурочить" массированную атаку по Украине к инаугурации Трампа, поскольку подготовка ракетных ударов требует значительного времени и координации, поэтому подобные действия планируются заранее и не могут быть осуществлены спонтанно.

"Потому что надо и подготовить ракету, и топливом заправить, авиацию подготовить. И те самые локации выбрать, пути прохода ракет и беспилотников в своих системах противовоздушной обороны выстроить. Поэтому это огромный комплекс мероприятий. Это планируется заранее", - резюмировал эксперт.

Последняя массированная атака РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 15 января оккупанты ударили по ряду областей Украины. Ракетная опасность продолжалась для каждой области.

Во время ракетной опасности взрывы прогремели в Харькове, на Львовщине, Ивано-Фраковщине, Хмельницкой области и Винницкой области.

В нескольких регионах вводили аварийные отключения света. В частности, электричества не было в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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