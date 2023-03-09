Общая сумма ущерба составила почти полмиллиона долларов.

Украинские беженцы получили от Польши ориентировочно два миллиона злотых (450 тысяч долларов) неправомерных выплат. Как сообщает ресурс Rzeczpospolita, украинцы не соблюли всех надлежащих правил.

Учреждение социального страхования (ZUS) выплачивало беженцам по 500 и 300 злотых для различных нужд. Однако большое количество украинцев получало эти деньги с нарушением важного правила. Тем, кто пользуются этой помощью, нельзя покидать Польшу на более, чем 30 дней.

Случались случаи, когда украинцы оформляли помощь и ехали обратно в Украину. Согласно законам Польши такие лица должны были предупредить учреждение о том, что они покинули страну.

Видео дня

Те, кто получал необоснованную помощь, должны ее вернуть обратно в польский бюджет. Страна дала им на выполнение этой опции два года. На данный момент известно о том, что украинцы вернули 35,4 тысячи злотых – это всего 0,002% от общей суммы.

"ZUS последовательно выносит дальнейшие решения относительно неправомерно собранных льгот и обязывает бенефициаров вернуть их", - отметил представитель учреждения Павел Жебровский.

Такие действия от учреждения социального страхования Польши являются следствием изменений в закон о помощи гражданам Украины. ZUS получил доступ к информации о пересечении украинцами границы. За один месяц было лишено выплат 3200 украинцев.

Помощь Польше украинским беженцам: что известно

Польша стала первой страной, открывшей свои ворота для украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения России. Тамошние жители всячески помогали тем, кто убегал от войны. Также польские власти ввели несколько этапов поддержки беженцев. В том числе предлагался бесплатный проезд на транспорте по всей Польше, бесплатное жилье, питание, социальная и гуманитарная помощь.

Как сообщал ранее УНИАН, 84% украинских беженцев в Польше уже нашли себе работу. Более четверти беженцев сделали это в первый месяц после своего прибытия в страну.

С марта 2023-го года проживания в польских пунктах приема беженцев стало платным для украинцев. Таким образом власти хотят уменьшить нагрузку на экономическую систему страны.

В Польше злоумышленники на незаконных основаниях собирают информацию об украинцах. В некоторых крупных городах страны появились фальшивые объявления якобы от имени Департамента по делам иностранцев.

Вас также могут заинтересовать новости: