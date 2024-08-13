Также российский оппозиционер считает, что эта война не является конфликтом между россиянами и украинцами.

Российский оппозиционер Илья Яшин считает, что нынешняя война в Украине, которую он называет конфликтом или кровопролитием, "проходит практически через всю восточную Европу". В частности, в интервью корреспонденту российской службы "Голоса Америки" он не упомянул о погибших украинцах, однако отметил, что из-за этого конфликта и в РФ "людей подавляют".

"И в России этот конфликт ощущается, потому что людей, которых подавляют в нашей стране, отправляют в тюрьмы, с ними тоже ведут войну и некоторых из них также убивают", - подчеркнул Яшин.

По словам оппозиционера, россияне, погибшие от режима российского диктатора Владимира Путина, тоже являются жертвами войны в Украине.

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"Борис Немцов, которого застрелили в 2015 году, Алексей Навальный и, например, Павел Кушнир, который был задержан за антивоенные стихи, и умерший в СИЗО Биробиджан. Это жертвы этой войны", - объяснил он.

Яшин отметил "эстетику смерти" и мракобесие (слово, которое часто используют в российской пропаганде - Голос Америки).

"Это не конфликт россиян и украинцев. Это конфликт между тиранией и свободой, это конфликт между прогрессом и регрессом, и мракобесием. Это конфликт между смертью и жизнью - между эстетикой смерти и ценностью человеческой жизни. Линия фронта этой войны проходит и через Беларусь, где Лукашенко тоже утаптывает в асфальт, сажает, избивает людей, которые хотят демократического свободного выбора для Беларуси", - подчеркнул российский оппозиционер, которого освободили из плена РФ во время большого обмена заключенными.

Илья Яшин - последние новости

Как писал УНИАН, 1 августа из российской тюрьмы освободили политиков Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу и Андрея Пивоварова. Сейчас они находятся в Германии.

В частности Илья Яшин в интервью "Голосу Америки" заявил, что не будет брать в руки оружие для борьбы с режимом Путина.

"Я не полевой командир, не генерал, никогда не брал в руки оружие и не собираюсь этого делать. ... Пусть каждый действует так, как считает нужным", - отметил он.

Также Яшин объяснил свои слова относительно переговоров с Украиной. По словам оппозиционера, он не ожидал, что его слова после освобождения воспримут как распространение "кремлевского нарратива".

"Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. Я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно какие-то переговоры о мире должны начаться в том формате, который будет приемлемым для украинской стороны. Вряд ли Украина на этих переговорах будет говорить об отчуждении своих территорий", - отметил Яшин.

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