Он предлагает подождать изменений в России.

Российский оппозиционер Илья Яшин, которого недавно освободили из российской тюрьмы, заявил, что не будет брать в руки оружие для борьбы с режимом Путина.

В интервью Голосу Америки он сказал, что использует в своей деятельности политические методы. "Я не полевой командир, не генерал, никогда не брал в руки оружие и не собираюсь этого делать. ... Пусть каждый действует так, как считает нужным", - заявил он.

На слова журналиста о том, что россияне не могут выразить свое мнение на протестах, оппозиционер посоветовал "набраться терпения". Он говорит, что в других странах, где подавляли активность общества, впоследствии "прорывало плотину". "Давайте наберемся терпения, давайте, что называется, сохранять спокойствие и последовательно достигать своих целей. Я уверен, что изменения не за горами", - говорит он.

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Яшин добавил, что все войны заканчиваются переговорами, однако Украина сама должна решить, когда это делать. По его мнению, Запад должен "спасти Украину", чтобы захватническая политика Путина не стала еще жестче.

Также он уклонился от ответа на вопрос, согласен ли он с позицией, что поддерживать украинскую армию недопустимо. "Я - политик, я не командир повстанческого батальона, я не Че Гевара, не боевик, я не беру в руки оружие. Я работаю с общественным мнением", - сказал оппозиционер.

По его мнению, после смерти Путина появится некое "окно возможностей", которое может как дать шанс на перемены, так и трансформироваться в новую диктатуру.

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