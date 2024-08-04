Масштабный обмен заключенными: двое освобожденных хотят вернуться в Россию

Отмечается, что политики, которые вышли на волю, планируют продолжать свою деятельность.

Двое российских диссидентов, прибывших в Германию в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Западом, заявили, что думают о возвращении в Россию. При этом они обещают продолжать политическую деятельность даже из-за границы.

Издание Reuters пишет, что в результате обмена восемь россиян, включая осужденного убийцу, были возвращены на родину из западных стран в обмен на 16 заключенных, освобожденных из российских и белорусских тюрем, многие из которых были российскими диссидентами наряду с мностранцами, как репортер Wall Street Journal Эван Гершкович.

"Как люди, которые были фактически депортированы, которых выгнали из страны, мы все имеем огромное желание вернуться. Я определенно хочу быть в России. Я - российский политик, и это очень важно для меня. Понятно, что они (российские власти) не позволят нам вернуться, хотя мы этого хотим", - заявил Андрей Пивоваров.

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Илья Яшин, оппозиционер, отправленный в тюрьму в 2022 году за критику полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в Украину, также выразил желание вернуться на родину.

"Я искренне переживаю свое изгнание из России, несмотря на всю благодарность, которую я испытываю к тем, кто желал мне добра и спас меня. Но я искренне говорю, что мое место - в России... Я посвятил свою жизнь своей стране", - заявил Яшин.

По его словам, он был рад впервые за долгое время увидеть свою семью и друзей, но, с другой стороны, он сказал, что это "горькая пилюля, которую нужно проглотить".

"Мне очень тяжело эмоционально, потому что я понимаю, что освобождение мне далось ценой освобождения убийцы, человека, который фактически совершил кровавое преступление", - сказал оппозиционер.

Речь идет о Вадиме Красикове, россиянине, осужденном в 2019 году за убийство бывшего чеченского боевика в Берлине и оказавшемся в числе освобожденных.

"Я неоднократно говорил, что не хочу быть в списках на обмен. Представители Кремля с радостью включили мое имя, потому что для них мой обмен по сути означает высылку", - добавил Яшин.

Он сказал, что планирует продолжать заниматься, по его словам, антивоенным воспитанием россиян и помогать российским политзаключенным.

Пивоваров также сказал, что хочет продолжать свою оппозиционную деятельность за пределами России.

"Координировать что-либо изнутри невозможно. Я не планирую уходить в отставку, - подытожил Пивоваров.

Масштабный обмен заключенными - главные новости

1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Домой вернулись 26 человек. Россия отпустила Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, а также некоторых иностранцев.

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с масштабным обменом заключенными.

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