Украинской армии приходится с трудом прогрызать российскую оборону, борясь за каждый метр.

В ходе начавшегося контрнаступления ВСУ столкнулись с ожесточенным сопротивлением захватчиков. Это совсем не похоже на "голливудское кино", поэтому молниеносных прорывов ожидать не следует, пишет Politico.

"Противник делает все, чтобы удержать захваченные позиции. Россияне активно используют штурмовую и армейскую авиацию, ведут интенсивный артиллерийский огонь. Во время наступления наши войска сталкиваются со сплошными минными заграждениями, которые совмещаются с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками подразделений противника на бронетехнике и массированным применением ПТРК и дронов-камикадзе", – расказала замглавы Минобороны Анна Маляр.

За последние сутки ВСУ продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища под Бахмутом и еще на 200 метров в направлении Торецка Донецкой области. В Запорожской области украинская армия прошла вперед до одного километра в бердянском направлении, в результате чего общее продвижение в регионе на данный момент составляет три километра.

"Украинцы и россияне уже несколько месяцев сообщают о своих приростах в метрах. Например, только в девятимесячной битве за Бахмут Россия, как сообщается, потеряла одного солдата убитыми или ранеными на каждые 48 сантиметров завоеванной территории", – пишет издание.

Авторы публикации отмечают, что после прошлогодних успехов ВСУ под Харьковом и в Херсоне Украина столкнулась с необходимостью добиваться таких же или даже лучших результатов. Однако люди, не принимавшие непосредственного участия в войне, могут иметь завышенные ожидания, заявил изданию украинский военный аналитик и глава крупнейшего украинского военного добровольческого фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Это не голливудский фильм. Украинские силы продвигаются с нужной им скоростью на этот раз. Так же, как и прошлогоднее контрнаступление. У людей нет информации о том, сколько неудачных попыток было предпринято в прошлом году до грандиозного успеха, которым все дорожили", — сказал Чмут.

Украинское контрнаступление – последние новости

За первую неделю контрнаступления украинская армия освободила на южном направлении около 90 квадратных километров. В частности, российских оккупантов выгнали из сел Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

В наступательных действиях были замечены немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley, некоторые из которых были потеряны. Однако до сих пор на передовой не было немецких БМП "Мардер" и британских танков "Челленджер". Военные эксперты полагают, что эту технику придерживают для главного удара, когда будет нащупано слабое место в российской обороне.

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