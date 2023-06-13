Пока в украинском контрнаступлении засветилась далеко не вся импортная бронетехника.

Украинское контрнаступление идет в течение уже некоторого времени, но в боях до сих пор не были замечены британские танки Challenger 2 и немецкие БМП Marder. На это обратил внимание военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Он отметил, что на текущий момент в наступательных операциях активно используются немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley.

"Но пока не было кадров, где показывалось бы участие британских танков Challenger 2 в нынешнем наступлении. Также отсутствуют немецкие боевые машины пехоты Marder. Это значит, что несколько украинских бригад, вероятно, ещё не введены в бой. В том числе те, которые вооружены польскими танками PT-91", — считает Рёпке.

По мнению немецкого эксперта, это говорит о том, что украинское командование еще не начало основную фазу контрнаступления, и основные события еще впереди. Рёпке полагает, что большинство бронетанковых бригад, прошедших подготовку на Западе и вооруженных западной техникой, пойдут вперед лишь после того, когда ВСУ смогут нащупать слабые участки российской обороны.

Украинское контрнаступление – последние новости

За прошлую неделю украинские бойцы освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов на южном фронте – в целом около 90 квадратных километров. В частности, освобождены села Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Пока украинские подразделения преодолевали минное заграждение под плотным огнем врага, были потеряны несколько единиц иностранной бронетехники. Однако, как отметили сами бойцы, свою главную задачу эти машины выполнили – спасли от гибели обученные экипажи.

Вас также могут заинтересовать новости: