Глава Николаевской ОВА заявил, что высокоточное дальнобойное оружие "сейчас очень эффективно работает по складам и по командным пунктам" оккупантов.

Появление американских систем HIMARS на вооружении ВСУ значительно снизило и до этого низкий боевой дух российских оккупантов: паника нарастает с каждым новым ударом.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Апостроф.

"Через перехваты мы слышим, что происходит в штабах и в армии российских оккупантов, какая паника есть", – заявил он.

Ким уверен, что даже небольшое количество высокоточного дальнобойного оружия уже сейчас очень сильно меняет карту боевых действий и ситуацию:

"Это видим не только мы, это видит и враг, это видит весь мир. Поэтому мы ждем еще оружия. Оно сейчас очень эффективно работает по складам, по командным пунктам".

Также глава Николаевской ОВА отметил, что "никто не хочет воевать" в Украине, даже из состава российских командиров:

"Это далеко не первый приезжающий генерал, а ему говорят: "Езжай на фронт, на первую линию, ты должен поднять боевой дух". Он приезжает и в пакете уезжает обратно. Таким образом, он не поднимает боевой дух, а только подтверждает то, что нечего здесь делать российским оккупантам".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договаривается с США о поставках ракет большей дальности для HIMARS.

Советник главы ОПУ Арестович уверен, что HIMARS "радикально изменили правила игры на поле боя".

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