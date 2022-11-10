Российские военные подозревают в сотрудничестве с ВСУ даже бабушек.

На Херсонщине мощное партизанское движение, оккупанты очень боятся херсонских партизан.

Российские захватчики видят партизана в каждом, рассказала глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая на брифинге.

"На Херсонщине оккупанты очень боятся партизан. Они не то что боятся, они боятся ложиться спать... Именно партизаны имеют мощное движение в городе Херсоне, в частности, известная "Желтая лента" (Движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле после полномасштабного вторжения РФ - УНИАН)", - сказала она.

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По словам чиновницы, она знает людей, которые сегодня, рискуя жизнью, продолжают показывать патриотический украинский дух, поддерживать население. Луговая подчеркнула, что партизаны, условно говоря, подают сигналы населению о том, что видят каждого, в том числе предателей.

Луговая привела пример того, как российские захватчики боятся местных жителей, даже совсем старых людей.

"В одно и то же время одна старушка продавала укроп и петрушку в одном и том же месте. Так орки подошли и начали эту бабушку трясти. То есть, чего она стоит здесь каждый день - якобы что-то отслеживает и передает ВСУ ... больше той старушки на том месте никто не видел... то есть в каждом они видят партизана. Херсонцы - очень патриотичные люди", - подчеркнула Луговая.

Ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, в конце августа Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление на юге.

В октябре аналитики Института изучения войны сообщали, что Кремль создает информационные условия для оправдания сдачи значительных территорий Херсонщины.

Вчера российское командование объявило, что российские войска оставят правый берег области. В Министерстве обороны РФ назвали это "маневром".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что пока не наблюдается признаков того, что Россия без боя покидает Херсон.

За минувшие сутки ВСУ на Херсонщине взяли под контроль уже 12 населенных пунктов.

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