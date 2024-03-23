По Харькову сейчас пока наполовину восстановлены поставки электроэнергии.

На сегодня только в 3 областях из 12, которые пострадали от российской атаки, имеются проблемы. Самая сложная ситуация в Харькове.

Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона. Он отметил, что эта атака повлияла на электроснабжение 12 областей. При этом три региона пострадали больше всего - Харьковская, Одесская и Хмельницкая области.

"Критическую инфраструктуру мы заживили уже по всей Украине и проблем с поставками электроэнергии на критические объекты сегодня нет. Относительно населения, то на сегодня только 3 области из 12, которые пострадали, имеют проблемы", - сказал Галущенко, отметив, что в двух областях проблемы уже почти решены.

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По его словам, самая тяжелая ситуация в Харькове, но над этим работают специалисты.

"Сейчас остаются вопросы по городу Харькову, даже не по Харьковской области. По состоянию на сейчас уже происходит поставка половины необходимой электроэнергии для потребления. Мы работаем над тем, чтобы выйти на 100%", - подчеркнул министр.

Галущенко добавил, что вчерашняя вражеская атака на энергетику была самой масштабной за всю историю. Было одновременно применено более 150 различных средств поражения, тогда как в предыдущие два года самое масштабное количество составляло где-то около ста.

"Поэтому это существенное испытание для энергосистемы. Безусловно, что целью этой атаки была попытка достичь масштабного блэкаута в государстве в целом", - убежден он.

Ракетная атака на энергоинфраструктуру

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что атака России 22 марта была одной из крупнейших на энергетику за два года большой войны и самой массированной за этот осенне-зимний период.

По его словам, было поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. Были проблемы в нескольких регионах, в частности отключения в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

Шмыгаль сообщил, что свет будут возвращать в три этапа. На первом - оживление критической инфраструктуры, то есть это теплоснабжение, водоснабжение, больницы. Второй этап - заживляем население. Третий этап - заживляем промышленность.

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