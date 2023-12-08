Ранения получили два человека.

В ночь на 8 декабря российские войска нанесли шесть ударов по Харькову ракетами С-300, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет (оказали помощь на месте) и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Зафиксированы попадания на детскую площадку, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей. Все - исключительно гражданские объекты", - отметил он.

Также он сообщил, что артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенным пунктам области:

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"В 00:46 8 декабря произошел вражеский обстрел (предварительно КАБ) в с. Куриловка Купянского района. В результате обстрела горели два этажа 5-этажного жилого дома. Около 16:00 7 декабря произошел обстрел в с. Подолы Купянского района. Ранения получили 3 гражданских: мужчина 56 лет и женщины 50 и 69 лет".

По информации Синегубова, на Купянском направлении украинские защитники отбили семь вражеских атак в окрестностях Синьковки.

Удар РФ по Харькову 8 декабря

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на пятницу, 8 декабря 2023 года, российские войска нанесли удары по Харькову. Сразу было известно по меньшей мере об одном пострадавшем в результате атаки.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, войска РФ нанесли не менее пяти ударов. По предварительной информации, пострадали несколько жилых домов в разных районах города.

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