Среди желающих – около 600 женщин. Некоторым кандидатам приходится отказывать из-за возраста.

На зачисление в "Гвардию наступления" подали заявки уже более 20 тысяч человек. Среди добровольцев немало девушек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, больше всего заявок было подано через сайт "Гвардии наступления" – около 10,5 тысяч. Через Центры предоставления административных услуг записались около 6,5 тысяч человек. Кроме того, было около 3,5 тысяч заявок, поданных через телефонную горячую линию.

"Средний возраст кандидатов на вступление в эти бригады на сегодняшний день составляет 33 года. Самому старшему 69 лет – был у нас один такой кандидат. Конечно, мы не можем его взять, но есть и такие примеры", – сообщил министр.

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Среди добровольцев около 600 девушек. По словам Клименко, им тоже найдется работа в штурмовых бригадах – в медицинских, логистических и разведывательных подразделениях.

Самые популярные бригады, в которые активнее всего стремятся попасть кандидаты – полицейская бригада "Лють" и бригада пограничников "Сталевий кордон".

Создание "Гвардии наступления" – что известно

На прошлой неделе Министерство внутренних дел анонсировало создание штурмовых бригад "Гвардия наступления". Эти формирования планируют участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, необходимость формирования при МВД штурмовых бригад продиктована особенностью украинской стратегии. В ходе будущего наступления ВСУ будут прорывать фронт и развивать оперативный успех, а штурмовые бригады – зачищать населенные пункты.

Другой военный эксперт – Александр Коваленко – полагает, что украинское наступление начнется тогда, когда будут сформированы новые бригады, полностью укомплектованные западной техникой.

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