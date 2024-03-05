В результате ночной атаки дронами РФ есть попадания в Одессе, подтвердила представитель ОК "Юг".

Россия продолжает терроризировать гражданское население и подвергать его опасности во время атак "Шахедами", сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Одесская область этой ночью страдала от мощной дроновой атаки, 18 дронов были уничтожены силами ПВО. К сожалению, не удалось избежать попаданий. На этот раз враг использовал такую же коварную тактику, когда дроны маневрировали между жилыми и промышленными кварталами города-миллионника", - сказала Гуменюк.

Она также добавила, что в результате атаки РФ есть попадание в объект инфраструктуры, повреждена частная собственность.

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"Враг также маневрировал в районе пригорода Одессы. Учитывая то, что там много объектов припортовой инфраструктуры, угрожали и с этого направления. В конце концов, попадание произошло в объект рекреационной инфраструктуры, там разрушено несколько зданий, возник пожар, но к счастью, из-за того, что объект с начала полномасштабного вторжения не используется, люди не пострадали. Впрочем, ударная волна повредила и частную собственность", - заявила Гуменюк.

Украине известно, где расположены пусковые площадки "Шахедов". Большинство запусков РФ проводит с территории Крыма, иногда также используют восточное побережье Азовского моря.

"На этот раз дроны направлялись из Крыма и использовали для своего путешествия акваторию Черного моря. Где подобные площадки существуют - мы информацией владеем. Также, мы осознаем, что враг организует мощную ПВО этих объектов, поскольку понимает, что это основной способ террора для него. Ведь ракетные атаки почти свернуты, их использование для него затруднено из-за нашего давления на его авиацию. Охота ведется, а сезон хлопка в Крыму никто не отменял", - подытожила Гуменюк.

Российско-украинская война продолжается - что надо знать

Утром стало известно, что Силы обороны потопили патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

По информации от Генштаба, общие потери врага во время полномасштабной войны уже достигают 419 020 оккупантов, за прошедшие сутки было "отминусовано" 1070 противников.

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