Германию критиковали за затягивание поставок тяжелого вооружения в Украину.

Германия поставит Греции БМП, чтобы правительство в Афинах могло передать Украине вооружение советского образца.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, цитирует Reuters.

"Мы предоставим Греции немецкие боевые машины пехоты", — сказал он, добавив, что соответствующее соглашение уже заключено с премьер-министром Греции.

Шольц не сообщил подробностей о том, какие боевые машины пехоты Берлин передаст Греции или какое вооружение Афины передадут Киеву.

"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", - сказал он.

Что предшествовало

Немецкое издание Welt опубликовало документы, в которых указывается, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине тяжелое вооружение вроде танков и бронетранспортеров, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. В то же время страна с конца марта почти не поставляла и легких вооружений.

Согласно списку, в середине мая Германия направила 3 тыс. противотанковых мин и 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия. Зато в первой доставке, отправленной в Украину месяцем ранее, были лишь запчасти к пулеметам, зажигатели, детонационные шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитного и противотанкового оружия из Германии состоялась более двух месяцев назад - 25 марта. Помощь содержала 2 тыс. ракет Panzerfaust 3 и 1,5 тыс. зенитных ракет "Стрела".

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все еще оставалась. Также бойцам нужны были противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

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