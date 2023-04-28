Легкомоторные суда отбирают в Бердянске и прибрежной части Запорожской области.

На захваченной части Запорожской области российские оккупанты начали отбирать катера у гражданских рыбаков. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты, куда намылились? Вслед за оккупированной частью Херсонщины российские военные с гауляйтерами начали отбор катеров у гражданских рыбаков на временно оккупированной территории Запорожской области", - отметил он.

По словам Федорова, легкомоторные суда массово отбирают в Бердянске и прибрежной части области.

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"Вероятно, с бегом у захватчиков возникли проблемы. Поэтому от контрнаступления решили плыть. Гребите сильнее, враженьки. Не в земле останетесь, так утонете", - подчеркнул мэр.

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Как сообщал УНИАН, после распространения информации о подготовке украинской армией контрнаступления российские оккупанты начали массово отбирать лодки и катера у жителей временно оккупированной Херсонщины.

Тем временем в Генштабе рассказали, что одну из больниц Херсонской области оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда 27 апреля было свезено большое количество тяжелораненых россиян. А в школе на Луганщине захватчики дислоцируют своих военных, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

Между тем, в Мелитополе началась паника после уничтожения полицейского-коллаборанта 27 апреля. Отныне они начинают работу на рассвете, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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