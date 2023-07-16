Оккупанты могут готовиться ко Дню Независимости Украины.

В первой половине июля россияне активно атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе и почти не использовали ракеты.

"За первую половину июля по Украине было запущено 134 (+/-5% из-за ситуативной недосказанности в отчетах) дронов камикадзе. Фактически, это очень близкий показатель, за тот же период, с майскими массовыми пусками - 141, но, немного больше июньских налетов - 113", - написал эксперт Александр Коваленко в Telegram.

По его словам, это свидетельствует о том, что РФ наладила стабильные поставки Shahed-136 из Ирана. В то же время производство дронов в самой РФ стоит под вопросом.

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"По ракетам, ситуация продолжает быть неоднозначной. За первую половину июля было применено 15 КРМБ "Калибр" и 1 ед. "Искандер-К". При этом, авиационные крылатые ракеты Х-101/555 не применялись с 24 июня. Так же не запускались Х-22, зачастившие особо в июне. В целом, потенциал производства Х-101/555 за три недели позволяет выдать до 25-30 ракет. При этом, не забываем о находящихся на хранении ракетах, после снятия требующих незначительного обслуживания", - отметил эксперт.

Его настораживает процесс накопления Россией БК. По мнению Коваленко, оккупанты готовятся к августу, в особенности ко Дню Независимости Украины, который они "особо неконтролируемо ненавидят".

"Хотя, есть и другая версия - подготовка к зимнему периоду. Ракетные удары будут наноситься крайне ограниченным боекомплектом и время от времени, но основные удары возобновятся в осенне-зимний период. Я не особый сторонник такой версии, но и не исключаю ее", - добавил эксперт.

Ракетные атаки по Украине

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска сейчас применяют крылатые ракеты "Калибр" в три раза меньше, чем Х-101/Х-555.

По данным Генштаба, РФ способна производить около 100 ракет разных типов в месяц.

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