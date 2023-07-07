Это обусловлено возможностями россиян изготавливать "Калибры", но сколько могут - столько и применяют.

Российские войска сейчас применяют крылатые ракеты "Калибр" в три раза меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101 / Х-555, об этом сказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя уменьшение в последнее время применения россиянами "Калибров".

По словам Игната, стратегический запас ракет Россия потратила на удары по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.

"Выступил недавно представитель Генерального штаба, генерал Алексей Громов, который заявил, сколько может изготавливать примерно Россия высокоточного дальнобойного оружия, в том числе и "Калибров". "Калибров", как свидетельствует статистика, запускают, примерно в три раза меньше по количеству, чем те же ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. Около 30 ракет ("Калибров"), по данным Генштаба, разведки, Россия имеет возможность изготавливать за месяц. Именно поэтому такое количество атак этими ракетами - примерно 10, иногда больше -15 "Калибров". Носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет, которые туда подвозят, не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше в них этих ракет, летело бы на нас больше этого хлама", - сказал Игнат.

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При этом он отметил, что сейчас войска РФ активно используют также ракеты С-300, которые есть у них на складах в большом количестве по прифронтовым территориям.

"Ну и ракеты Х-22. Но Х-22 они уже не изготавливают, это старые советские ракеты. Их более полутора сотен было выпущено за полновамасштабное вторжение по Украине", - отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Удары России по Украине "Калибрами" - последние новости

Россияне применили "Калибры", в частности, в ночь на 6 июля. Управляемые ракеты сначала пустили в направлении севера Украины, на Киев, но затем их траекторию резко изменили на западный регион.

В результате пострадал Львов. Воздушные силы ВСУ информировали, что враг выпустил в ходе ракетной атаки 11 ракет "Калибр", из которых ПВО сбила 7. Три ракеты попали по объектам Львова, в результате чего погибли 10 человек, 42 получили ранения разной степени тяжести. Повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения образования и другая гражданская инфраструктура.

Игнат, комментируя эту атаку РФ, отметил, что истребители F-16 помогли бы уничтожить "Калибры", что ударили по Львову. Он выразил надежду, что удар по Львову будет для партнеров Украины еще одним сигналом, что медлить с передачей ВСУ истребителей F-16 нельзя.

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