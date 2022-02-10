Россияне якобы проводят учения в Черном и Азовском морях.

Россия сегодня отменила запланированное перекрытие Азовского моря, о котором стало известно накануне.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

По его данным, 10 февраля в 16:43 Управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива. Клименко добавил, что Украина усилиями экспертов, военных, дипломатов, представителей власти и бизнеса смогла создать беспрецедентное давление из-за возникшей проблемы.

Эксперт допустил, что на решение россиян могла повлиять глава британского МИД Элизабет Трасс, которая находится с визитом в Москве.

Он также не исключил другие варианты. "РФ готовит какую-то новую подлость", - допускает Клименко.

Журналист уточнил, что относительно Черного моря изменений по "блокаде" нет - очевидно, она будет продолжаться.

Блокирование Россией Черного и Азовского морей

9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые продлятся в феврале. По его данным, из-за перекрытия никаких коридоров для прохождения торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было.

10 февраля МИД Украины выразило решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

В ВМС Украины заявили о готовности к развитию любых сценариев, провокациям врага и дальнейшей защите страны с морского направления.

Тема "морской блокады" станет одной из главных во время заседания СНБО в Харькове 11 февраля.