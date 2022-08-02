Ни у одной из сторон не хватает потенциала, чтобы радикально переломить ситуацию в свою пользу.

Война с высокой вероятностью затянется на дольше и, скорее всего, продлится еще и зимой.

По крайней мере к такому мнению склоняются все опрошенные изданием авторитетные аналитики и эксперты, пишет РБК-Украина.

"Мы абсолютно не можем исключить такой сценарий. Более того, он становится все более и более вероятным, учитывая развитие ситуации на сегодня", – говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Будет ли это замедленный конфликт или активная фаза – скорее всего, второй вариант. Но холода и в самом деле немного замедляют и затрудняют проведение операций. Бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко объясняет: представьте, что перед использованием технику нужно полностью прогреть, а в это время враг уже начинает вести обстрел.

"То есть условия значительно усложняются. Но это не значит, что в этих условиях невозможно вести активные боевые действия. Ведь проводились учения в зимних условиях. Мы также знаем примеры Первой и Второй мировых войн, локальных войн. Если готовить войска, снабжать их, то задачи можно выполнять и в зимних условиях", – отметил генерал-лейтенант в отставке.

Боевые действия вокруг Дебальцевского выступления велись во второй половине января - первой половине февраля 2015 года, напоминает главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков. По его словам, климатические условия, действительно, добавляют нагрузку на обеспечение, на персонал и технику. Однако они не являются тем препятствием, из-за которого активные боевые действия ставят на паузу.

"Что видно сейчас – ни у одной из сторон не хватает потенциала, чтобы радикально переломить ситуацию в свою пользу. Но активные боевые действия идут по всей протяженности фронта и каждая из сторон разными методами проводит пополнение своих сил и средств. Скорее всего, это будет иметь место и дальше, еще некоторое время", – сказал Белесков.

К тому же заморозка войны до весны позволит россиянам еще больше окопаться и закрепиться, что само по себе ухудшает позиции Украины. Как на поле боя, так и на международной арене, поскольку позволит Западу ослабить "хватку" и на время забыть об Украине.

Тем более, что с учетом спровоцированного Россией экономического и энергетического кризиса, эта зима будет нелегкой и для наших партнеров. Очевидно, что голоса тех, кто призывает к уступкам Кремлю даже за счет интересов Украины, хотя бы в формате любого перемирия, ближе к наступлению холодов будут звучать все громче.

"Отдельные западные политики уже подталкивают нас, мол, вести войну зимой сложно, нужно дождаться весны. Но это все их теории. Очень многое будет зависеть от того, чем закончится проведение контрнаступательной операции в Херсонской области. Если она будет для нас успешной, тогда россияне будут вынуждены пойти на много уступок", – предположил Романенко.

Ранее стало известно, что Россия, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.

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