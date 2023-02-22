Ожидается, что 24 февраля Си Цзиньпин произнесет "мирную речь".

Высокопоставленный дипломат Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым озвучил позицию Пекина в отношении войны, развязанной Россией против Украины.

"Китайские партнеры проинформировали нас о своих взглядах на первопричины украинского кризиса, а также подходах к его политическому урегулированию. Ни о каком отдельном плане речи не шло", – сказала после встречи пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

МИД Китая по итогам встречи коротко отметил, что стороны обсудили Украину.

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"Ван И подчеркнул, что чем сложнее ситуация, тем более неспособен от отказаться от мирных усилий. Он надеется, что все стороны преодолеют трудности, продолжат создавать условия для переговоров по диалогу и найдут эффективные политические способы решения", – говорится в заявлении ведомства.

"Мирный план" Китая для Украины

На прошлой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности главный дипломат Китая Ван И заявил, что Пекин намерен 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россиян в Украину, опубликовать документ, предлагающий решение для прекращения войны.

Официальные лица на Западе, знакомые с документом, сообщали Bloomberg, что эти предложения будут в целом созвучны с идеями российского диктатора Владимира Путина. К примеру, речь будет идти о призыве прекратить поставки Украине оружия, необходимого для обороны.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что слышал об этом плане, но уточнил, что никаких официальных документов Украина не получала.

Впоследствии Китай начал утверждать, что речь идет о "документ с позицией" Китая, а не каком-либо мирном плане.

Как известно, в течение всего года полномасштабной войны Китай неизменно повторял, что поддерживает дипломатию и мирные переговоры. Избегая критики в адрес России из-за агрессии против Украины, Китай оказывает стране-оккупанту дипломатическую поддержку. К примеру, обвиняя Вашингтон в этой войне и оправдывая вторжение необходимостьью противостоять расширению НАТО.

Помимо этого, по информации США, Китай оказывал РФ нелетальную военную помощь и экономическую поддержку. А в течение последних дней все чаще звучат предостережения для Китая касательно предоставления России оружия.

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