Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявляет, что украинские военные на фронте вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи.
Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook.
"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневой перевес на стороне противника. Несмотря ни на что мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая", – подчеркнул Залужный.
По его словам, ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.
"Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!" – добавил главнокомандующий ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Украину уже прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS из США.
Также стало известно, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте.
Так временем в Минобороны отметили, что самая сложная ситуация сегодня на востоке Украины, но ВСУ предпринимают все усилия, чтобы сдерживать врага.
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