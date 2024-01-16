Блаженнейший Святослав Шевчук считает, что граждане проецируют на воинов ВСУ завышенные надежды и ожидания.

Украинцы должны поддерживать ВСУ, но не должны их идеализировать и превращать в идола, иначе "мы пребрегаем ими таким образом". Об этом в интервью "Украинской правде" сказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук.

По его словам, таким образом украинцы проектируют на воинов ВСУ завышенные надежды и ожидания.

"Тогда думаем, что они за нас все могут сделать. И вот вам пример, как можем пренебрегать Вооруженными Силами Украины. Все еще есть часть украинского общества, которая думает, что война – это не их дело. Даже президент сказал, что украинцы потеряли экзистенциальное ощущение опасности войны", - подчеркнул глава УГКЦ.

По его мнению, порой украинцы хотят переложить все бремя войны на ВСУ, как на какого-то козла отпущения: мол, пусть они себе там воюют, а мы себе здесь будем заниматься своим делом, и это стало еще более очевидным после начала дискуссии относительно нового закона о мобилизации.

"А защита родины должна быть общенародным делом. И таким образом мы должны почувствовать свою причастность к Вооруженным силам Украины, должны все сделать для того, чтобы мы как народ могли победить в этой войне. Иначе мы Вооруженными силами пренебрегаем. Мы хотим переложить на них нашу ответственность. И мы тогда действительно не чувствуем то, чем живут наши воины. Они там воюют, а мы живем так, словно войны не было. Это ли не пренебрежение? Думаю, что да", - резюмировал Блаженнейший Святослав Шевчук.

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1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - так называемый новоюлианский. До реформы украинское православное сообщество несколько веков отмечало церковные праздники по старому юлианскому календарю, который считается неточным и отличается от современного григорианского на 13 дней.

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