Для террориста это могла быть первая поездка в город-крепость во время полномасштабного вторжения.

Глава оккупационной администрации так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что он приехал в Бахмут.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео где, как заявил террорист, позади него кадры разрушенного города. Однако Бахмут он называл на российский лад.

"Ну что, уважаемые друзья, вот он, наш Артемовск. Освобождается "вагнерами". Противник не жалеет ни город, ни своих... Ну... Гонят в мясорубку... Ну а наши подразделения продолжают освобождать российские земли", - сказал Пушилин.

Видео дня

В конце "речи" террориста были слышны взрывы. Также Пушилин пообещал позже предоставить больше информации о своей поездке.

Бахмут: что стоит знать

Американское издание CNN 3 апреля сообщило, что россияне взорвали мост вблизи населенного пункта Хромовое. Представитель восточной группировки сил ВСУ Сергей Череватый заявил, что несмотря на это логистика Бахмута с тылом все еще работает.

Генштаб утром 10 апреля сообщил о большой интенсивности наступлений оккупантов сразу на четырех направлениях, в том числе и Бахмутском. За минувшие сутки было отбито почти шесть десятков атак захватчиков.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что россияне перешли к тактике, которую применяли в Сирии. Захватчики пытаются уничтожить Бахмут всеми возможными способами.

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