3 марта CNN сообщал о подрыве моста в направлении Хромового. В то же время полиция сообщила, что до Бахмута все еще можно добраться по грунтовым дорогам и полям.

Продолжается обеспечение украинской группировки ВСУ в Бахмуте несмотря на подрыв оккупантами моста в направлении села Хромово 3 марта, цитирует Укринформ представителя Восточной группировки сил ВСУ Сергея Череватого.

"Сейчас наши инженеры, снабженцы делают все. И разные случаи, в том числе попытки взять трассы под огневой или непосредственный контроль, показывали, что мы находили, как из ситуации выйти, и обеспечиваем поставки в Бахмут боеприпасов, амуниции, продуктов и всего необходимого и также забираем наших раненых", - сказал Череватый.

Через подконтрольные Украине территории из Бахмута до недавнего времени вели две дороги: мимо соседних населенных пунктов Хромово и Ивановское.

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Хромово - поселок в Бахмутской городской общине Бахмутского района Донецкой области. Он примыкает к северо-западной окраине Бахмута.

Несмотря на то, что пути контролируются украинскими войсками, однако они обстреливаются российскими захватчиками и имеют повреждения, которые делают их непригодными для проезда.

3 марта CNN сообщил о подрыве моста в направлении Хромового. В то же время полиция сообщила, что до Бахмута все еще можно добраться по грунтовым дорогам и полям.

Война новости - ситуация в Бахмуте

Согласно данным Генштаба, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут. По данным Генштаба, там продолжаются ожесточенные бои.

Интенсивность боев за Бахмут очень высока, заметил офицер ВСУ Александр Ябчанка: "Если откровенно и буквально, россияне просто устилают телами нашу землю. Есть места, где их трупы (лежат - УНИАН) в несколько слоев. Это без преувеличения".

По словам эксперта Александра Коваленко, перед командованием оккупационных сил поставлена задача закрыть вопрос с Бахмутом к Пасхе, то есть - до 16 апреля. На подмогу "вагнеровцам" Путин бросил профессиональную десантуру, однако и она оказывается под артиллерийским и минометным огнем ВСУ. Самые ожесточенные бои продолжаются на улице Чайковского, потому что именно через нее проходит "дорога жизни" ВСУ.

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