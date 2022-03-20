Местной власти "дали времени до утра", чтобы сформировать ответ.

Оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону России.

Об этом в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России", - отметил он.

По словам Андрющенко, местной власти "дали времени до утра, чтобы сформировать ответ.

"И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х#й вам, а не Мариуполь", - написал советник мэра.

Напомним, оккупанты насильно вывозят жителей Мариуполя в РФ и ОРДЛО. У людей, которых насильно вывозят на территорию оккупантов, забирают украинский паспорт.

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