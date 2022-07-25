Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

Украина получит от немецкого Кредитного учреждения для восстановления (KfW) 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что проект является продолжением общего с KfW проекта "Поддержка малых и средних предприятий", реализация которого позволила построить систему кредитования малых и средних украинских предприятий (МСП) в национальной валюте благодаря финансовой помощи Европейского Союза на компенсацию убытков от курсовой разницы и профинансировать малые и средние предприятия на общую сумму более 1 млрд грн.

Для внедрения проекта через KfW будут привлечены кредитные (7 млн евро) и грантовые (0,4 млн евро) средства. Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

"Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, что будет способствовать поддержке ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки получит 20 млн евро от немецкого банка KfW на развитие учреждений профессионального образования Украины.

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