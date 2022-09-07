Во время визита главы правительства в ЕС в минувшие выходные обсуждалось создание дополнительного хаба по ремонту "натовской" артиллерии на территории Евросоюза.

На этой неделе Украине было передано пять артиллерийских установок Gepard.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Европейский Фонд мира увеличен до 2,5 млрд евро. Это означает дополнительные 500 млн евро на оружие для нашей армии. Германия также планирует увеличить поставки отдельных видов тяжелого оружия, в том числе сил противовоздушной обороны. На этой неделе Украине переданы еще пять артиллерийских установок Gepard. В ближайшее время должна быть взята на вооружение первая из трех самых современных систем ПВО немецкого производства IRIS-T, что будет способствовать защите наших городов от российских ракет", - сказал он.

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Также глава правительства добавил, что во время его визита в Евросоюз в минувшие выходные обсуждалось создание дополнительного хаба по ремонту "натовской" артиллерии на территории ЕС.

"Другая часть наших договоренностей сейчас является непубличной, но мы уверены, что это конвертируется в много неприятных сюрпризов для наших врагов", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, немецкое издание Die Welt сообщило, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

При этом депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

По состоянию на начало июля, Германия обещала оружия на 675 миллионов евро, а поставила только 39,9% (269 миллионов евро).

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Денис Шмыгаль обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем вопрос дополнительных поставок вооружения для Украины.

"У нас есть общее видение о необходимости наращивать поставки артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны. Прежде всего - увеличивать те виды тяжелого вооружения, которые уже были поставлены или будут поставлены в ближайшее время: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS-T и зенитные установки Gepard. В то же время говорили и о возможных поставках новой номенклатуры, в частности немецких танков", - отметил премьер-министр.

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