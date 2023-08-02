Якобы "визит" начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, генерала Валерия Герасимова на передовые позиции российских оккупантов в Украине свидетельствует о том, что российское Минобороны продолжает освещать его роль как командующего театром военных действий.
Генерал Герасимов на видеозаписи, которую обнародовало Министерство, "изображен как архитектор российских оборонительных операций в одном из секторов украинского контрнаступления на юге", сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.
Аналитики отметили, что такую роль ранее приписывали экс-заместителю командующего объединенной группировкой войск в Украине генералу Сергею Суровикину и бывшему командующему 58-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-майору Ивану Попову до того, как предположительно, их уволили 28 июня и 15 июля из-за несоблюдения иерархии в Минобороны и противостояния с Герасимовым.
"Эта видеозапись является одним из первых публичных выступлений Герасимова после мятежа, организованного учредителем "ЧВК" (частная военная компания - ред.) "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, и указывает на то, что Минобороны РФ продолжает освещать роль Герасимова как командующего театром военных действий", - отметили в Институте.
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1 августа в Минобороны России утверждали, что Валерий Герасимов якобы был на "передовых позициях" российских захватчиков на Запорожском направлении с инспекцией. В сети пошутили, что "передок" находится на Сахалине.
Сообщалось, что в РФ после бунта "вагнеровцев" произошли "чистки" в рядах военного руководства. В частности, сообщалось, что исчез генерал Сергей Суровикин, который был почетным членом ЧВК "Вагнер". По мнению бывшего сотрудника Комитета госбезопасности СССР Сергея Жирнова, Суровикина могли тайно арестовать.