Американские аналитики отметили, что Минобороны РФ опубликовало одно из первых публичных выступлений Герасимова после бунта ЧВК "Вагнер".

Якобы "визит" начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, генерала Валерия Герасимова на передовые позиции российских оккупантов в Украине свидетельствует о том, что российское Минобороны продолжает освещать его роль как командующего театром военных действий.

Генерал Герасимов на видеозаписи, которую обнародовало Министерство, "изображен как архитектор российских оборонительных операций в одном из секторов украинского контрнаступления на юге", сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

Аналитики отметили, что такую роль ранее приписывали экс-заместителю командующего объединенной группировкой войск в Украине генералу Сергею Суровикину и бывшему командующему 58-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-майору Ивану Попову до того, как предположительно, их уволили 28 июня и 15 июля из-за несоблюдения иерархии в Минобороны и противостояния с Герасимовым.

"Эта видеозапись является одним из первых публичных выступлений Герасимова после мятежа, организованного учредителем "ЧВК" (частная военная компания - ред.) "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, и указывает на то, что Минобороны РФ продолжает освещать роль Герасимова как командующего театром военных действий", - отметили в Институте.

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1 августа в Минобороны России утверждали, что Валерий Герасимов якобы был на "передовых позициях" российских захватчиков на Запорожском направлении с инспекцией. В сети пошутили, что "передок" находится на Сахалине.

Сообщалось, что в РФ после бунта "вагнеровцев" произошли "чистки" в рядах военного руководства. В частности, сообщалось, что исчез генерал Сергей Суровикин, который был почетным членом ЧВК "Вагнер". По мнению бывшего сотрудника Комитета госбезопасности СССР Сергея Жирнова, Суровикина могли тайно арестовать.

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