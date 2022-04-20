По его словам, ситуация тяжелая, на заводе "Азовсталь" уже более 500 раненых и сотни мирных жителей.

Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал спасти силы ВСУ на территории "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом он заявил в своем видеообращении. По его словам, ситуация тяжелая, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.

"Это наше обращение к миру, это может быть наше последнее обращение. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Группировака противника в десятки раз превышает нас - у них есть доминирование в воздухе, в артиллерии, в группировках, которые действуют на суше, техникой и танками", - рассказал о ситуации Волына.

Он призвал мировых лидеров помочь. "Мы обращаемся с просьбой применить к нас процедуру экстрадиции и вывезти нас на территорию третьего государства. Мариупольский гарнизон военных, с нами более 500 раненых бойцов и сотни гражданских, среди которых женщины и дети. Мы просим нам предоставить безопасность на территории третьей страны" - сказал Волына.

Как сообщал УНИАН, ранее командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына назвал два варианта деблокады Мариуполя.

Первый – это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами. Второй – политическое решение.

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