Так, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%.

Генштаб сообщает о массовых случаях отказа воевать среди военных Черноморского флота после значительных потерь в результате боев с ВСУ.

Об этом говорится в утреннем сводке Генштаба.

Потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%.

810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", отмечают в Генштабе.

Ранее в CIT заявляли, что все бригады морской пехоты РФ в Украине понесли потери.

Потери россиян заметны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если боеспособные подразделения во многом потеряны, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем, объясняли аналитики.

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