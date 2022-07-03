Там продолжается ротация военных в Брестской области и усиление системы ПВО за счет подразделений россиян.

В Беларуси продолжается ротация военных в Брестской области и усиление системы противовоздушной обороны за счет подразделений россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 22 июня в Гомельской области Беларуси продолжаются мобилизационные учения белорусских войск.

24 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник отметил, что угроза наступления на Украину войск из Беларуси остается.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, пока признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси нет, в то же время есть информация о возможных провокациях, в частности, направление в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.