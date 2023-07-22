Черноморский флот РФ был бы вынужден "перебазироваться в Новороссийск", уверен Бен Ходжес.

Если Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS, украинские атаки по временно оккупированному Крыму могут вынудить Черноморский флот РФ уйти из акватории полуострова и перебазироваться в Новороссийск.

"Украинские силы работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск", - написал в Twitter генерал в отставке, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

По его мнению, "было бы разумно", если бы США помогли украинцам с ATACMS. Черноморский флот был бы вынужден тогда "перебазироваться в Новороссийск", уверен генерал.

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Украине пока не передадут ракеты ATACMS - причины

Напомним, ранее сообщалось, что США пока не намерены отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Как пишет The Washington Post, в Пентагоне заявляют о нехватке запасов, и что Украина на самом деле не нуждается в ракетах большой дальности.

По словам официальных лиц США, администрация Байдена на данный момент твердо придерживается решения пока не отправлять ракеты большой дальности в Украину, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы киевского правительства.

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