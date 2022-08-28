По словам Романенко, ВСУ сейчас нуждаются в большем количестве вооружения.

В войне России против Украины сейчас наступил переломный момент, враг пытается реализовать свои задачи: выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также противодействовать активным действиям ВСУ на юге.

Об этом рассказал "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Очевидно, что это переломный момент. Противник пытается реализовать свои задачи, как они были сформулированы: захват Луганской и Донецкой областей в административных границах, а также препятствие активным действиям украинской армии на юге. Они перебрасывают туда войска с Изюмского направления, с Донбасского. Стянули резервы, воздушно-десантные войска и прочее. Пока на наступление на этом направлении они не решаются – не до жиру, быть бы живу", - говорит генерал.

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По его словам, украинской армии нужно набраться сил, резервов и увеличить свой военный потенциал. Но есть одна проблема - нехватка оружия.

"Союзники не спешат предоставлять нам вооружение, хотя их военные однозначно говорят: для того, чтобы были изменения - а сейчас такой момент, - надо помочь Украине. Но в каждой из западных стран есть еще и своя политическая конъюнктура, поэтому имеем что имеем", - отметил Романенко.

Также генерал оценил перспективу переговоров президентов Украины и России. Он напомнил, что ими заканчивается любая война, однако важно то, когда их организовывать.

"Нам нужны переговоры тогда, когда это будет выгодно Украине, когда россияне смогут реалистично оценивать ситуацию, которая складывается, особенно в плане перспектив для них. Сегодняшняя военная дипломатия будет определять следующие шаги в тех условиях, которые мы имеем на текущий момент", - резюмировал Романенко.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.