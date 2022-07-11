В панельных домах вообще не рекомендуют оставаться, в монолитных домах очень хорошо защищают лифтовые шахты.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям считают панельные дома самыми опасными во время ракетных обстрелов, а монолитные сооружения - более защищенными.

Об этом в эфире информационного марафона рассказал заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк.

"Наибольшим разрушениям подвергаются панельные дома, поскольку они складываются, как карточные домики. Есть случаи, когда во время обстрела такого дома люди выживали. Эти дома, когда складываются, под ними остается большое пространство, то люди там могут выжить. Если это кирпичный дом, если пошел ракетный обстрел и дом разрушается, то он распадается на такие мелкие материалы, что там выжить очень трудно", - сказал он.

Данилюк уточнил, что если человек не попал в эпицентр взрыва, а его просто привалило или заблокировало строительными конструкциями, то возможны переломы, царапины, сотрясения головного мозга.

Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно прятаться в укрытиях специально для этого созданных.

"Если это населенный пункт в сельской местности, то у людей есть свои местные погреба, в которых можно спрятаться", - пояснил представитель ГСЧС.

Он отметил, что если человек находится во время прилета посреди двух стен, то это увеличивает шансы на жизнь.

"Если это будет удар со стороны фасадного дома, то чем больше перегородок, тем больше вероятность остаться живым. В панельных домах я вообще не рекомендовал бы оставаться, в монолитных домах очень хорошо защищают лифтовые шахты, они полностью из монолита, железобетонные. Но все же нужно спускаться в укрытие", - подытожил Данилюк.

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