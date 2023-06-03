Одесситы показали попадание по боевому укрытию россиян.

В Херсонской области бойцы Нацгвардии Украины хорошо отработали блиндаж, полный российских оккупантов.

Как рассказали в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, боевое укрытие россиян ювелирно уничтожили одесские гвардейцы 2 июня.

"В Херсонской области бойцы подразделения "Ласточка" 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ точным попаданием дрона-камикадзе уничтожили вражеский блиндаж вместе с личным составом, который в нем находился", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что дрон, который был применен, предназначен для разведки и уничтожения вражеских позиций. Гвардейцы также обнародовали соответствующее видео, уточнив, что на нем - ювелирная работа украинских бойцов.

Война в Украине - новости о нацгвардейцах

Ранее, 25 мая, бойцы Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины отметились на Запорожском направлении, попав во вражескую пару Су-25, в частности, обе воздушные цели отработал гвардеец "Запорожский мститель" и его боевой собрат. Тогда один Су-25 был полностью уничтожен, другой – получил серьезные повреждения.

Недавно военнослужащий Национальной гвардии Украины ночью сбил российскую крылатую ракету Х-55 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

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