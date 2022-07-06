Гарантии должны быть "приспособлены к конкретной ситуации".

Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются с другими странами.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олафа Шольца, который сегодня отвечает на вопросы депутатов в Бундестаге.

"Канцлер Олаф Шольц вновь пообещал предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, но не в смысле автоматической военной помощи в случае нападения. Как конкретно могут выглядеть такие гарантии, сейчас обсуждается с другими государствами и Украиной. Понятно, однако, что они не могут быть теми, что соответствуют статье 5 договора НАТО. Скорее, они должны быть "приспособлены к конкретной ситуации", - говорится в сообщении.

Шольц не рассказал конкретику. Он лишь пояснил, что всегда можно применить "высокоэффективные санкции", введенные против России ЕС, США и другими западными странами после вторжения в Украину.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО.

Добавим, как заявляли в офисе президента, документ о гарантиях безопасности для Украины может появиться уже в течение июля.

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