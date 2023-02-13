Сейчас эта страна пока не приняла окончательного решения о передаче танков Украине.

Финляндия готовит военную помощь для Украины. Это уже будет 13 пакет, однако пока неизвестно, что туда войдет.

"Финляндия еще не приняла окончательного решения по поставкам танков Leopard в Украину", - говорится в заявлении главы МИД Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, сейчас идет интенсивная дискуссия относительно отправки тяжелой техники в Украину.

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"Правительство Финляндии еще не приняло окончательного решения относительно поставки Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями. Мы так или иначе будем частью этой инициативы, потому мы постоянно поддерживаем диалог с Германией, Польшей и другими странами", - отметил министр.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола заявлял, что Финляндия примет участие в поставках танков Украине, но этот взнос будет небольшим. Также его страна готова участвовать в обучении украинских солдат управлению танками и их техническому обслуживанию.

Военная помощь Финляндии Украине

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Финляндия передала Украине уже 12 пакетов военной помощи на общую сумму 590 миллионов евро. Предыдущий 11-й пакет помощи включал военную технику стоимостью 28,8 миллионов евро.

Из соображений безопасности содержание и график поставки вооружения не разглашаются. Стоимость 12-го пакета оценивают в 400 миллионов евро. Эту помощь страна оказывает в сотрудничестве со Швецией.

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