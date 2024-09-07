Речь идет о возможной передаче баллистических ракет малого радиуса действия Fateh, отметил Мусиенко.

Решение о поставках иранских баллистических ракет России было принято в августе, заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, в Иран ездили российские военные, они встречались с двумя генералами, с представителями Корпуса стражников исламской революции.

Также эксперт отметил, что речь идет о передаче баллистических ракет малого радиуса действия Fateh (дальность от 30 до 120 километров). При этом Мусиенко сравнил их с реактивными снарядами к таким системам, как "Смерч", "Ураган" и HIMARS.

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"Эти ракеты России нужны для использования вдоль линии фронта и чтобы терроризировать украинское приграничье и прифронтовые территории… Можно сделать вывод, что России уже не хватает собственных РСЗО и снарядов в ним", - акцентировал эксперт.

Мусиенко добавил, что на этом риски для Украины от сотрудничества Ирана и России не исчерпываются, ведь у них есть другие модификации ракет Fateh дальностью до 700 километров и есть еще более мощные ракеты Zolfaghar.

Напомним, The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщил, что Иран поставил России "несколько сотен" баллистических ракет малой дальности.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что этот факт должен мотивировать партнеров Украины к действиям.

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