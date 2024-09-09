В Брюсселе не исключают новых санкций против Тегерана.

Союзники Европейского Союза предоставили разведданные, которые подтверждают поставки Ираном баллистических ракет России. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя ЕС Петера Стано.

"Нам известна предоставленная союзниками информация, заслуживающая доверия, о поставках иранских баллистических ракет России", - отметил спикер.

Он также заявил о возможности ввести новые санкции против Тегерана, если такие поставки ракет будут подтверждены.

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Издание напоминает, что Кремль 9 сентября не отрицал доставку иранских ракет в Россию. Так, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что Иран является важным партнером России, и что две страны развивают диалог во всех сферах.

Как сказал Песков, Иран - наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных сферах, включая наиболее чувствительные".

Поставки Ираном баллистических ракет России: что известно

На днях издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России баллистические ракеты для войны против Украины. В связи с этим Соединенные Штаты и Европейский Союз уже готовят новые меры, которые могут еще больше изолировать Иран на международной арене.

Впоследствии иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил поставки ракет в Россию. По его словам, Тегеран поставляет в Россию ракеты и беспилотники в обмен на сою и пшеницу.

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