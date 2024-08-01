Грант Шеппс призвал поддерживать Украину в ее битве за небо.

Прибывающие в Украину американские истребители F-16 знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его самолетами Су-35, заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

"Первая группа украинских пилотов закончила Royal Air Force (обучение в Королевских ВВС Великобритании - УНИАН) в марте, Великобритания и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", - написал он в соцсети Х.

Истребители F-16 уже в Украине - что сообщалось

Напомним, вечером 31 июля стало известно, что Украина получила первую партию истребителей F-16. Отмечалось, что конечным сроком передачи американских военных самолетов был конец июля, и его придержались. Точное количество переданных самолетов на данным момент неизвестно, но их немного, писали СМИ.

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Позже появилась информация, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. Современные военные самолеты пока что использовались только в качестве противовоздушной обороны.

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