После появления F-16 россияне будут вынуждены четко планировать операции.

Кроме использования полученных Киевом недавно самолетов F-16 в противовоздушной обороне, Украина может также начать привлекать их для борьбы против российских самолетов и вертолетов на линии фронта, которые летают на малых высотах. Об этом заявил в эфире "Киев24" заявил авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея Валерий Романенко.

"Командующий авиацией и командующий ВСУ подтвердили, что мы будем использовать на малых высотах, чтобы по ним не могли работать вражеские ЗРК. Так что сначала надо было бы отстреляться по российским самолетам и вертолетам у линии фронта. Они подлетают менее чем на 10 км от линии боестолкновения. А уже потом, когда пилоты привыкнут использовать F-16 в наших условиях - это где-то месяц - после этого можно будет использовать эти самолеты для уничтожения КАБов", - сказал Романенко.

Он также добавил, что в последнюю очередь Украина должна привлекать самолеты F-16 для борьбы с российскими истребителями Су-35. Поскольку оба типа истребителей имеют свои преимущества и недостатки и пока неизвестно, какой из них лучше покажет себя в прямых боях.

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В то же время, по мнению Романенко, Россия будет вынуждена уменьшить количество ударов КАБами по передовой как только подтвердится информация о получении Украиной самолетов F-16. Даже при условии, если их не будут использовать непосредственно на фронте.

"Ведь сейчас какой самолет не поднялся бы в воздух - для россиян это будет F-16. Соответственно, они должны сбрасывать эти бомбы не конвейером, как это делали. Вот была информация, что на небольшие силы за день сбросили 19 КАБов, это пять боевых вылетов. После появления F-16 россияне будут вынуждены четко планировать операции. Операции прикрытия бомбардировщиков, поднимать летающие радары в воздух, готовить ПВО, разведывательную информацию - где наши F-16 сейчас находятся и способны ли они поразить бомбардировщики", - добавил Романенко.

F-16 для Украины: что известно

Накануне западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

Зато по информации The Telegraph, полученные F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. Отмечается, что эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, сначала Украина будет использовать самолеты F-16 для противовоздушной обороны и ударов по наземным целям. И только после увеличения количества самолетов и боеприпасов, Киев начнет охоту на российскую авиацию.

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