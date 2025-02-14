Украина могла использовать западные истребители для уничтожения российской авиации.

Украина уже некоторое время использует западные истребители F-16 не только как систему противовоздушной обороны. Об этом в эфире Radio NV рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Он уже это делает, есть фотографии, которые вытекают в сеть. Можно с уверенностью говорить, что если фотография этого F-16 появилась две недели назад, то россияне его увидели. На нем видно F-16, который несет SDB. Видео было сделано в Сумской области. Поэтому понятно, что F-16 использовал малокалиберные дальнобойные бомбы SDB для ударов по объектам РФ в Курской области. Это просто факт", - сказал Катков.

Он также, ссылаясь на фото в сети, предположил, что Украина могла использовать западные истребители и для уничтожения российской авиации.

Видео дня

"Недавно в одном Telegram-каналов появилась фотография F-16, который заходит на посадку после длительной миссии. И у него видно вооружение, не хватает одной ракеты - AIM-9C. Это версия ракеты, которая имеет дальность от 105 до 120 километров. И он ее отстрелял по какому-то российскому самолету. Возможно, во время миссии прикрытия других машин, которые осуществляли бомбовые удары. Поэтому да, F-16 уже используются как самолет, многофункциональный истребитель", - добавил эксперт.

F-16 в Украине: что известно

В начале февраля министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина получила от Нидерландов новую партию западных истребителей F-16. О каком количестве идет речь, он не сообщил. Однако отметил, что боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению задач.

Кроме того, Умеров сообщил, что в Украину прибыла и первая партия французских истребителей Mirage 2000. Forbes отмечал, что Mirage могут сильно навредить оккупантам, в частности благодаря возможности наносить дальнобойные удары по штабам и командным пунктам захватчиков.

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