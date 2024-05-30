Кроме того, Свитан объяснил, почему Россия продолжает бить по Староконстантинову Хмельницкой области.

F-16 – это истребители, которые могут появиться незаметно. Российские оккупанты узнают об их появлении в украинском небе только по тем ракетам, которые к ним зайдут, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Теоретически возможно появление F-16 и раньше, о которых никто толком-то и не знал, тем более, если в закрытом режиме эти полеты выполнялись. Это возможно без проблем, по большому счету. И появиться F-16 у нас уже могут без уведомления россиян об этом. Россияне могут узнать, что зашли F-16 и начали выполнять боевые задачи только по тем ракетам, которые к ним зайдут <...> Когда отработают JASSMы, тогда будет понятно, что зашли F-16", – объяснил он в эфире Radio NV.

Свитан подчеркнул, что F-16 – машина, которая "могла появиться незаметно".

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"Скорость — сверхзвуковая, подлетное время — несколько десятков минут. Зашел, выполнил боевую задачу, ушел. Тихо зашли, тихо ушли. В этом весь смысл авиации", – продолжил летчик-инструктор.

Кроме того, Свитан объяснил, почему Россия продолжает бить по Староконстантинову Хмельницкой области, где, как известно, расположен военный аэродром.

"Для россиян эта база основная, по крайней мере, их основное место приложения сил, если можна так сказать, ракет, понимая, что на этой базе могут быть развернуты F-16, понимая, что там Су-24 расположены, аэродромно-техническое оборудование, топливозаправщики, то есть целый комплекс подготовительных мероприятий. И россияне пытаются [аэродром] как-то достать", – констатировал эксперт.

F-16 для Украины: последние новости

Дания не против того, чтобы Украина наносила удары по территории России истребителями F-16, которые передаст страна. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, украинцы могут использовать датское вооружение за пределами своей территории.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что первые F-16 поступят в Украину уже в следующем месяце. Всего наша страна рассчитывает получить от партнеров 85 таких самолетов.

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