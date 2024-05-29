Однако их потенциал будет сдержан, если не позволят атаковать цели в РФ.

В целом Вооруженные силы Украины получат от западных союзников 85 самолетов F-16. Первые истребители могут поступить уже в следующем месяце.

"Бельгия наконец объявила количество самолетов F-16, которые передадут Украине. Если еще учитывать обещания Нидерландов, Дании и Норвегии, то в целом Украине должно быть передано 85 самолетов F-16. Конечно, 30 самолетов из Бельгии - значительная часть потенциального арсенала. Как известно, первые самолеты будут переданы в этом году. Не исключено, что учитывая различные политические и военные заявления, первые самолеты из Бельгии могут появиться в Украине уже в следующем месяце, учитывая ряд сообщений о подготовке пилотов, ожиданий и т.д.", - заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

Однако есть и негативная сторона в передаче Украине истребителей. По словам эксперта, в Бельгии уже заговорили о том, что ее самолеты не должны использоваться для уничтожения целей противника в воздушном пространстве РФ.

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"То есть в стране говорят об ограничениях, которые являются раздражающими для нас, в частности относительно неиспользования западной техники по объектам, которые находятся на территории РФ", - добавил Згурец.

Как пояснил аналитик, если мы получим даже дальнобойные ракеты или другие образцы, которые можем использовать в симбиозе с платформами F-16, то политические ограничения будут существенно тормозить потенциал вооружения.

Истребители для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять России в небе. Как уточнил президент, оккупанты используют 300 самолетов на территории Украины.

СМИ писали, что Швеция приостанавливает планы по отправке своих истребителей Gripen в Украину. Министр обороны Швеции заявил, что поставки пока приостановлены, чтобы дать возможность ввести в действие истребители F-16.

"Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen", - сказал Йонсон.

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