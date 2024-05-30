Черник напомнил, что шведы объявили об огромном пакете помощи, где появились два уникальных класса оружия.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп "имеет нюх к политическому воздуху" и уже начинает понимать, чтобы по-настоящему побеждать, нужно менять риторику.

В комментарии 24 Каналу он констатировал, что в целом настроения позволить бить по территории России западным оружием в США начинают нарастать.

Также Черник считает, что есть некоторые пассивные признаки, что F-16 должны появиться в Украине.

Видео дня

"Я вижу их в том, что шведы объявили об огромном пакете помощи, где появились два уникальных класса оружия: Saab 340 - станция радиотехнической разведки (турбовинтовой самолет) и ракеты Rb 99. Кроме этого, F-16 могут брать на борт ракету AGM-158 JASSM - расстоянием до 900 километров. И это действительно может быть переворотом, даже аэродром в Энгельсе можно будет превратить в пепел", - добавил аналитик.

Истребители F-16 для Украины

Дания не против, чтобы Украина наносила удары по территории России истребителями F-16, которые будет поставлять страна. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что украинцы могут использовать датское вооружение за пределами своей территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 120-130 самолетов, чтобы противостоять России в небе. Как уточнил президент, оккупанты используют 300 самолетов на территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: